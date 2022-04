Terni, lavori pubblici per 67milioni di euro: dal Verdi alla bretella San Carlo, ecco gli interventi del piano triennale 2022-2024

Nella seduta di oggi la giunta comunale ha approvato alcuni atti. In particolare la Giunta ha approvato l’idea progetto e le linee di indirizzo alla Direzione Economia e Lavoro Promozione del Territorio per la co-organizzazione dell’evento “TIC Terni Influencer & Creator Festival” presentato dall’associazione culturale Umbria for the Future di Terni in programma per i giorni dal 23 al 25 settembre 2022 a Terni, senza oneri di spesa in termini di cassa.

La Giunta comunale ha quindi adottato il programma triennale dei Lavori Pubblici 2022 – 2024 con l’elenco annuale 2022. In particolare per il 2022 sono stati programmati interventi per un totale di oltre 67 milioni di euro, che comprendono quelli finanziati con il PNRR, con Agenda Urbana Por Fesr, con il Piano periferie, con entrate vincolate ministeriali.

GLI INTERVENTI:

Tra gli interventi in programma, considerando solo quelli con una previsione di spesa oltre il milione di euro: la bretella di San Carlo; la ristrutturazione del teatro Verdi; la ristrutturazione dell’ex auditorium del Carmine; gli interventi su Largo Cairoli; la realizzazione della pista ciclabile via Bramante-Borgo Rivo; l’adeguamento del complesso scolastico Le Grazie; la realizzazione dell’infrastruttura per la distribuzione e lo stoccaggio dell’idrogeno per il trasporto pubblico locale; il sottopasso pedonale di via Airoldi e le opere infrastrutturali a servizio dell’area del PalaTerni; la bretella di via Urbinati; il consolidamento dell’area sinistra idraulica della Cascata delle Marmore; il completamento del consolidamento della parete rocciosa e delle mura di Papigno; la riqualificazione dei campi da gioco nei quartieri; la riqualificazione dei giardini di via Lungonera e viale Brenta; il completamento del consolidamento delle pareti rocciose di Cesi e delle pendici rocciose in Valserra; il completamento del parcheggio di via Proietti Divi.

Approvate in linea tecnica anche le delibere relativa al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione energetica del “Palazzetto della Scherma Waro Ascenzioni”, con la sostituzione degli infissi ed il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del campo di gioco in via Narni – viale Alfonsine, per la partecipazione al bando regionale per il completamento del programma annuale per l’impiantistica sportiva 2022.



La Giunta comunale ha approvato il proseguimento e l’ampliamento del progetto Beehotel (BHB), un progetto sperimentale per la tutela di piccoli insetti imenotteri impollinatori (Api Solitarie) promosso e finanziato dai soci della COOP Centro Italia ed attuato dall’associazione di promozione sociale “Buono” di Roma.

Infine la giunta comunale ha deliberato l’adozione del Regolamento della Biblioteca Comunale di Terni.