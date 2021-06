Terni, l’Aiga dona un defibrillatore al tribunale

TERNI – Il direttivo Aiga, sezione di Terni, a coronamento di due anni di lavoro e su proposta del suo consigliere, l’avvocato Andrea Camilli, ha effettuato una donazione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni per dotare il Palazzo di Giustizia di un defibrillatore, “fondamentale strumento salvavita a presidio dell’incolumità dei colleghi – ha spiegato Aiga – e delle centinaia di persone tra operatori giudiziari e comuni cittadini che ogni giorno vivono il Tribunale di Terni. Del resto, anche le note vicende intervenute nel corso dei recenti Campionati Europei di Calcio hanno confermato che in una situazione di emergenza cardiologica il tempestivo utilizzo del defibrillatore può essere decisivo per salvare delle vite”.

Aiga Terni, quindi, celebra il settimo anniversario della ricostituzione della propria sezione con questo gesto, ringraziando tutti i propri soci per il fondamentale sostegno offerto in questo biennio, dimostrazione lampante del fatto che la locale Giovane Avvocatura non solo è presente ma è attenta alle esigenze primarie della comunità giudiziaria.

“Ciò – conclude Aiga Terni – ci rende estremamente orgogliosi e sempre più motivati nel proseguire la nostra attività all’insegna della massima espressione di quei principi associativi dei quali ci facciamo portatori. Grazie quindi a tutti i nostri iscritti ed a tutti coloro che sempre ci sostengono e che dunque hanno reso possibile tutto questo!”.