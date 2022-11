Terni, la polizia ferroviaria rintraccia un 16enne che si era allontanato da casa

Agenti della Polizia ferroviaria di Terni, domenica pomeriggio, a seguito di segnalazione della Questura, hanno rintracciato un minore che si era allontanato dalla propria abitazione il giorno precedente destando preoccupazione tra i familiari. Il giovane, 16enne, residente in città, è stato avvistato dalla pattuglia della Polfer all’interno di un locale per la somministrazione automatica degli alimenti in una zona attigua alla stazione ferroviaria. Sembrava disorientato e confuso. Il giovane è stato poi riaffidato alle cure della madre.