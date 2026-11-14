Terni, la Mensa San Valentino compie 25 anni: 48mila pasti nel 2025, due ospiti su tre sono italiani

Dai dieci ospiti delle prime cene ai 48mila pasti distribuiti nel 2025. La Mensa San Valentino di Terni compie venticinque anni e celebra il traguardo domenica 15 novembre, in occasione della decima Giornata mondiale dei poveri. Una storia di accoglienza che racconta anche il cambiamento delle fragilità in città: oggi due ospiti su tre sono italiani e, tra questi, la metà ha meno di quarant’anni.

Opera-segno della Caritas diocesana di Terni-Narni-Amelia e dell’associazione San Martino, la mensa ha iniziato l’attività il 3 giugno 2001, con la distribuzione di pasti caldi e cestini. Allora le persone presenti a cena erano circa dieci. Negli anni il servizio è cresciuto, fino a diventare un punto di riferimento quotidiano per chi vive situazioni di difficoltà.

Dal 2002 al 2022 sono state accolte mediamente sessanta persone al giorno, con circa 35mila pasti distribuiti ogni anno. Dal 2023 le richieste sono aumentate sensibilmente: nel 2025 i pasti sono stati 48mila, per circa ottanta persone al giorno.

A cambiare, nel tempo, è stato anche il profilo degli ospiti. Alle famiglie italiane e straniere si è aggiunto, tra il 2011 e il 2015, un forte afflusso di migranti legato all’emergenza sbarchi. Successivamente è cresciuta la presenza di italiani, soprattutto uomini sopra i cinquant’anni: persone che avevano perso il lavoro, separati e alcune persone senza dimora.

Oggi gli italiani rappresentano due terzi degli ospiti e gli uomini circa il 90 per cento del totale. Tra gli italiani, la metà ha meno di quarant’anni e uno su cinque ha superato i sessantacinque. Gli stranieri costituiscono un terzo delle presenze e, tra loro, sei su dieci hanno meno di quarant’anni.

Dietro questi numeri c’è un servizio che non si è fermato neppure durante la pandemia. Dall’ottobre 2009 al pasto caldo si è aggiunta la distribuzione di latte e biscotti per la colazione. Sono cresciuti anche i volontari, passati dalla ventina iniziale agli attuali cinquanta, e sono state migliorate le strutture della cucina e della sala. Un gazebo riscaldato e arredato permette inoltre di consumare i pasti all’esterno.

Per molti ospiti, però, la mensa è diventata soprattutto un luogo di relazione: uno spazio in cui sedersi accanto a qualcuno, parlare e trovare ascolto, oltre a ricevere un pasto.

Le celebrazioni di domenica inizieranno alle 11.30 nella chiesa di Santa Maria della Visitazione, nel quartiere San Martino, con la messa presieduta da don Giuseppe Zen, direttore della Caritas diocesana. Alle 12.30, nella sede della mensa in via Italo Ciaurro, si terrà l’incontro con le testimonianze sui venticinque anni di attività. Alle 13 seguirà il pranzo a buffet condiviso da ospiti e volontari, coordinati dalla direttrice Fernanda Scimmi.

La Giornata mondiale dei poveri sarà celebrata anche ad Amelia, dove domenica 15 novembre, dalle 9 alle 13, è in programma il Tour della Carità “Il Signore è il rifugio del povero”. L’open day permetterà di conoscere la Cittadella della solidarietà, il centro culturale Santa Fermina, l’Oratorio Maria Ausiliatrice, il Mercatino del Cuore e il servizio Caritas indumenti.

La Cittadella riunisce diverse forme di sostegno alle famiglie del territorio: il Centro di ascolto e accoglienza, l’Emporio solidale, dove acquistare beni di prima necessità attraverso una tessera a punti, il Banco alimentare e la comunità educativa Yaguine Fode, che accoglie minori stranieri migranti ed è gestita dalla San Martino e da Laboratorio Idea Imprese Sociali.

Il percorso comprende anche il Mercatino del Cuore, animato da volontarie e dedicato ad articoli nuovi e usati, e il servizio di raccolta e distribuzione gratuita degli indumenti selezionati per le persone che ne hanno bisogno.