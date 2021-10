Terni, la diocesi in lutto per la morte di don Bruno Bison

TERNI – Giovedì sera è morto, all’età di 93 anni, mons. Bruno Bison, sacerdote decano della diocesi, cappellano di Sua Santità, canonico del capitolo della concattedrale di Narni, parroco emerito di Santa Maria Assunta in Calvi dell’Umbria. Sacerdote gioviale e disponibile, dallo spirito vivace e arguto, molto conosciuto e amato in diocesi, sempre presente con la sua amabilità e bonarietà verso le persone delle comunità che in 70 anni di ministero sacerdotale gli sono state affidate, che ne hanno potuto apprezzare le doti umane e spirituali.

Mons. Bruno Bison è nato a Padova il 14 febbraio 1928, ha svolto gli studi presso il seminario diocesano di Padova e poi presso il Pontificio seminario regionale Umbro “Pio XI” di Assisi. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1951 da mons. Giovan Battista Dal Prà.

È stato dapprima viceparroco nella Cattedrale di Terni, poi parroco a Papigno dal 1953 al 1973 e successivamente a Santa Maria Assunta di Otricoli dal 1973 al 1980, a Poggio di Otricoli, San Giovanni Battista in Schifanoia dal 1982 al 2011 e quindi a Calvi dell’Umbria.

Oltre al ministero sacerdotale ha svolto l’attività di insegnante di matematica per decenni nelle scuole medie del ternano e reatino.

La camera ardente è allestita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Valentino in Calvi dell’Umbria, dalle ore 16.00 del 22 ottobre.

La messa esequiale sarà celebrata sabato 23 ottobre alle ore 14,30 nella medesima chiesa parrocchiale.