Terni: Isabella non ce l’ha fatta, per lei era scattata la gara di solidarietà

TERNI- Non ce l’ha fatta Isabella, la donna di 38 anni, malata di tumore per la quale nei giorni scorsi era scattata una gara di solidarietà per raccogliere i fondi che le avrebbero consentito di accedere a delle cure sperimentali che le avrebbero permesso di continuare a sperare.

Isabella – scrive il Cesvol – ha lottato con tutte sue le forze contro la malattia che l’aveva colpita ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Per Isabella avevano avviato la raccolta fondi anche il comitato “Insieme per Terni”, il centro sociale Ferriera e l’Ancescao che ora scrivono: “Volevamo veramente aiutarti a vivere ma non ci siamo riusciti. Il cielo si arricchisce di un’altra stella più luminosa che mai. Ciao Isabella, riposa in pace”.

I funerali della giovane insegnante domani, alle 14,30, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Cospea.