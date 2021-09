Terni, irregolarità e lavoro nero: due ditte edili nei guai. Denunce e sanzioni

TERNI – Una ditta edile che opera a sud del comune di Terni è finita nei guai nel corso di un controllo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Terni, che con il personale NIL dell’Arma incardinato nella specialità Tutela del lavoro e la collaborazione delle strutture territoriali del Comando provinciale dei Carabinieri di Terni, sta effettuando dei controlli in edilizia.

A incappare nelle verifiche la ditta in questione a cui carico sono state riscontrate irregolarità rispetto all’aggiornamento del documento Pimus – piano montaggio e uso ponteggi – e la mancata adozione di misure di formazione e informazione inerenti il rischio epidemiologico all’interno del cantiere.

Nello stesso cantiere è stata rinvenuta anche la presenza di una ditta “subappaltatrice” con sede legale in provincia di Caserta, che impiegava due lavoratori, su due trovati in attività, completamente in nero.

Sono state quindi elevate ammende pari a 2.457 euro, sanzioni amministrative pari a 6.400 euro e la sanzione di 400 euro per mancato rispetto delle norme anticovid. Contestata anche la maxisanzione per lavoro nero. I titolari delle due imprese edili sono stati denunciati.