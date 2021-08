Terni: incendio nei pressi dell’inceneritore, in fumo rifiuti di carta e plastica

TERNI – I vigili del fuoco, con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, stanno intervenendo per spegnere un incendio nella zona di Maratta. Intorno alle 17 un denso fumo nero visibile in diverse parti della città si è levato da questa zona.

L’incendio si è sviluppato nei pressi dell’inceneritore nella zona in cui si differenzia e si smaltisce l’immondizia. A prendere fuoco, un nastro trasportatore dell’impianto di preselezione Asm che si incendiandosi ha innescato le fiamme anche sui rifiuti all’interno di un capannone. I vigili del fuoco stanno lavorando con 5 mezzi. Intorno alle 17.45 le fiamme sono sotto controllo. La nube nera di fumo si va dissolvendo. In fumo immondizia di carta e plastica. Nel frattempo via del Flagiello, la via principale che dalla Marattana porta a via Aldo Bartocci, è stata chiusa. Alle 18,50 l’incendio è stato domato.

Il sindaco Leonardo Latini, con l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati e il dirigente della direzione comunale ambiente Paolo Grigioni si sono recati sul posto, all’interno dell’impianto di preselezione dell’Asm di Maratta.



“Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento dei tecnici di Arpa Umbria – ha detto il sindaco – che sono già all’opera con un rilevatore di polveri e un campionatore di microinquinanti predisposto per le emergenze di questo tipo, per verificare l’impatto dell’incendio sulla qualità dell’aria”.

A Maratta è comunque presente e attiva una delle centraline industriali della rete di monitoraggio che potrà fornire altri dati importanti. Sulla base delle risultanze saranno adottati eventuali provvedimenti. Sul posto anche la protezione civile comunale e la polizia locale che è intervenuta per regolare la circolazione veicolare.