Un incendio è divampato poco prima della mezzanotte tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre in un deposito di rottami, in via Ratini, nella zona industriale di Maratta, a Terni. Le fiamme hanno interessato l’area esterna di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi, dove sono bruciati soprattutto materiali ferrosi. Sul posto sono intervenuti dodici mezzi dei vigili del fuoco, con due squadre della centrale di Terni, una del distaccamento di Amelia e il funzionario di servizio. La squadra di Amelia è rientrata intorno alle 8, mentre i vigili del fuoco di Terni hanno proseguito le operazioni di smassamento e bonifica e gli accertamenti sulle cause del rogo.

In mattinata, mentre lo spegnimento era ancora in corso, sono intervenuti anche i tecnici di Arpa Umbria e della Usl Umbria 2. Arpa ha installato un campionatore di emergenza per raccogliere campioni d’aria. Le analisi serviranno a verificare l’eventuale presenza di diossine, idrocarburi policiclici aromatici e altri microinquinanti. L’Agenzia elaborerà anche un modello per individuare le aree più esposte alle ricadute.

L’ordinanza del Comune

In attesa degli esiti, il Comune di Terni ha adottato un’ordinanza precauzionale. Le misure si applicano alle sole porzioni del territorio comunale indicate nella mappa allegata al provvedimento.

Nell’area delimitata è vietato raccogliere, consumare, cedere o vendere i prodotti vegetali coltivati all’aperto e rimasti esposti dopo l’inizio dell’incendio. Sono esclusi i prodotti raccolti prima del rogo e conservati al chiuso. Vietati anche la raccolta e il consumo di funghi e altri prodotti spontanei esposti, il pascolo, il razzolamento degli animali da cortile e l’uso di foraggi e mangimi rimasti all’aperto dopo l’inizio del rogo.

Sono sospese le attività ludiche e sportive organizzate all’aperto. Quelle individuali vanno limitate allo stretto necessario. In presenza di fumo, ricadute di particolato o odori anomali, l’ordinanza dispone di tenere chiuse porte e finestre. Il provvedimento è stato trasmesso anche al sindaco di Narni, chiamato a valutare eventuali misure per le aree del proprio comune che rientrano nel perimetro cautelare.