Terni, incendio alla Ferrocart di Maratta: alta colonna di fumi visibile a chilometri, al lavori i tecnici dell’Arpa

TERNI – I vigili del fuoco di Terni sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che nel pomeriggio ha interessato la Ferrocart, l’azienda per il recupero e il riciclaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, in via Vanzetti a Maratta. Sul posto sono impegnati con 10 mezzi e circa 15 uomini, con squadre in appoggio anche da Amelia e un’autobotte da Orvieto. L’incendio sta producendo una colonna di fumo nera molto alta visibile a chilometri di distanza.

Sul posto anche la polizia e i carabinieri.

Per verificare la situazione dell’incendio alla Ferrocart di Maratta e delle sue conseguenze a livello ambientale sono già all’opera i tecnici di Arpa Umbria. Sul posto l’assessore all’ambiente Benedetta Salvati, con i dirigenti e i responsabili comunali delle direzioni ambiente e polizia locale. In attesa di valutare l’opportunità di una specifica ordinanza la direzione ambiente consiglia di tenere chiuse le finestre nell’area circostante l’incendio.

Intanto la protezione civile di Collescipoli invita i cittadini a chiudere le finestre.

SEGUONO AGGIORNAMENTI