Terni: in un locale senza green pass, scatta la multa per cliente e titolare

TERNI – Fine settimana di controlli per la polizia di Stato di Terni e per le altre forze dell’ordine locali, che, come disposto dal questore Bruno Failla, hanno controllato locali pubblici e relativi avventori per verificare il rispetto delle misure anti-contagio, oltre a svolgere la quotidiana attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso.

Nella sola serata di sabato, sono state identificate 49 persone, mentre 9 sono stati gli esercizi pubblici controllati; è proprio in uno di questi che è stato trovato un cliente sprovvisto di green pass.

E’ scattata la sanzione di 400 euro sia per l’uomo, che per la titolare dell’esercizio per omessa verifica; se il pagamento verrà effettuato entro 5 giorni, la cifra scenderà a 280 euro.