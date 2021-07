Terni: in memoria di don Kaminski, donazione di biciclette in Congo

TERNI – Nel primo anniversario della scomparsa di don Edmund Kaminski, parroco di San Matteo a Campitello ed economo diocesano, morto a seguito dell’incidente stradale mentre era in bicicletta il 26 luglio 2020, la comunità diocesana e la parrocchia di San Matteo lo ricordano nella preghiera e nelle iniziative di solidarietà “le bici del prete” a favore della comunità di Ntambue nella Repubblica Democratica del Congo, dove don Edmund è stato missionario per 11 anni (1994-2005), attraverso una raccolta fondi per donare alcune biciclette alle famiglie della missione.

Sarà anche un momento di preghiera e ricordo con il triduo dal 23 al 25 luglio di preghiera per le vocazioni. Sabato 24 luglio ore 18 Rosario per le vocazioni ore 18.30 messa con l’omelia e la testimonianza del diacono Daniele Martelli prossimo all’ordinazione sacerdotale

Domenica 25 luglio alle ore 21 nella chiesa parrocchiale Ora di Adorazione vocazionale animata dai gruppi parrocchiali.

Lunedì 26 luglio, I° anniversario della morte di don Edmund, alle ore 21 concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese.

La celebrazione sarà trasmessa sul canale YouTube “Parrocchia San Matteo Terni” anche per collegarci con i familiari in Polonia.

Nei prossimi mesi, dopo l’estate, saranno organizzate attività di aggregazione e di sport, secondo lo stile e le abitudini di don Edmund.