Terni, il sindaco Latini incontra quattro maestri del lavoro

TERNI – Il sindaco Leonardo Latini ha ricevuto stamattina in sala consiliare a Palazzo Spada gli insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” per l’anno 2022 della provincia di Terni.

Erano presenti Maria Teresa Antonelli (Marcelloni srl), Stefano Pelorosso (Fondazione per il museo Faina), Rodolfo Rosa (Exolon Group SpA), Marco Rossi (EL.TE srl)

Ai nuovi Maestri del Lavoro il sindaco ha consegnato una pergamena attestante il meritevole servizio prestato.

Alla cerimonia di stamattina ha preso parte la Federazione Maestri del Lavoro d’Italia consolato di Terni, con il console provinciale Alvaro Caproni.

“Il riconoscimento assegnato – ha detto il sindaco Latini ricordando il particolare valore del lavoro nella Costituzione italiana – è per la testimonianza e per l’ esempio d’impegno e dedizione dimostrato dai Maestri del Lavoro per far crescere il territorio attraverso le sue aziende. Un territorio il nostro che, più di altri, deve il suo sviluppo alla qualificazione del lavoro come valore di fondo”.