Terni, il Museo diocesano ospita la mostra dedicata alle missioni, alla pace e al verde

TERNI – “Laudato si’ mi’ Signore” è la mostra fotografica e documentaria missionaria, di pittura, grafica, scultura, allestita presso le sale espositive del Museo diocesano di Terni fino al 19 ottobre.

La mostra, dedicata alle missioni, alla pace, al tema sacro ed ecologico, è promossa dal Centro Missionario della diocesi di Terni-Narni-Amelia, dalla ProLoco, con il contributo della Caritas diocesana, San Vincenzo de’ Paoli, Apurimac, associazione Claudio Conti, missione Arena Alta, Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, realizzata in occasione dell’ottobre missionario “Testimoni e profeti”, mese che la chiesa cattolica dedica alle missioni di tutto il mondo.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30 e l’ingresso è consentito nel rispetto delle disposizioni antiCovid.

Una rassegna di pittura, scultura, poesia e delle esperienze missionarie espresse dalle tante associazioni che operano in terre di missione, con film e video a testimonianza di coloro che hanno vissuto l’esperienza missionaria ad gentes in varie parti del mondo, e la bancarella della solidarietà per la raccolta di fondi per le missioni.

L’iniziativa, che coinvolge vari soggetti che operano in ambito missionario, vuole dare risalto al tema della fraternità universale del mese missionario di ottobre, che culminerà con la giornata missionaria mondiale del 24 ottobre, con momenti dedicati alle testimonianze dei missionari il 15 ottobre, e proiezione dei video sulla missione l’11 ottobre e il 12 ottobre alle 16.30.

Il 13 ottobre alle 16.30 si terrà il convegno “L’umanesimo economico di papa Francesco nella lotta alla povertà” a cura di Cristina Montesi, dell’università degli studi di Perugia.

Spazio anche alla Terra Santa, a cura dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il 18 ottobre alle ore 16.30 con la proiezione del documentario “Pietre sante, pietre vive” relatore Raffaele Natini delegato dell’OESSDG di Terni.

Due pomeriggi saranno dedicati alla poesia e letteratura il 14 e 17 ottobre alle ore 16.30 “Parola agli artisti”, recital di poesie in vernacolo e in lingua del premio letterario nazionale “Logo d’Oro Città di Terni”.

Le varie iniziative culmineranno nella veglia di preghiera diocesana per le missioni che si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia a borgo Bovio.

Un momento importante di comunione della chiesa diocesana per pregare per le missioni nel mondo, per aprire il cuore di ognuno a quella missione che è ogni giorno nelle strade delle nostre città, oltre che aprire una riflessione e conoscenza della ricchezza di esperienze missionarie portate avanti in questo tempo, con il contributo delle tante associazioni che operano in terre di missione.