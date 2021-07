TERNI – Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato la notte scorsa sotto ponte Carrara. Si tratterebbe di un 50enne. Quando i sanitari del 118 e la squadra volante sono intervenuti sul posto per lui non c’era già più nulla da fare, era già deceduto. Stando alle prime informazioni sul cui corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza circostanza che fa propendere gli investigatori per la morte per cause naturali. L’uomo era disoccupato e senza fissa dimora.