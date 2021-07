“Terni, il Comune sospende l’erogazione dei tirocini per i disabili. Pronta a fare un comitato”, lo sfogo di una madre

TERNI – A due mesi dalla scadenza del progetto, il Comune di Terni, ha sospeso l’erogazione dei tirocini per quelle persone con disabilità, ma autosufficienti, che non trovano una collocazione nel mondo del lavoro. Si tratta degli stessi fruitori delle cosiddette borse terapeutiche che, come i tirocini, altro non sono che esperienze lavorative e formative in alcune strutture, sostenute economicamente dal Comune, con l’obiettivo, al termine del programma, dell’assunzione dei fruitori stessi. In realtà, a detta di alcuni fruitori, di assunzioni non se ne sono viste e ora non si vedono neanche i soldi.

“Già qualche mese fa abbiamo avuto alcuni problemi quando il Comune ha dimezzato il pagamento – spiega Grazia Mechelli, mamma di un ragazzo che usufruisce del tirocinio – poi, dopo qualche settimana, si è risolto tutto. Ora il problema si è ripresentato e ora l’ultimo pagamento è quello relativo al mese aprile. Questi tirocini – aggiunge Grazia Mechelli – sono finanziati da fondi europei che attraverso la Regione arrivano al Comune che li eroga. Abbiamo chiesto spiegazioni su questo blocco ma senza successo: non solo non riusciamo da tempo a parlare con gli assessori, regionale e comunale preposti ma siamo stati anche aggrediti verbalmente quando abbiamo chiamato in Comune per conoscere le motivazioni e l’eventuale tempistica del prossimo pagamento”.

Grazia Mechelli tiene a sottolineare due aspetti di questa vicenda: la latitanza delle istituzioni e dall’altro il ricorso “a cuor leggero” a questi strumenti come i tirocini che non offrono una reale possibilità ai loro fruitori di una reale autosufficienza economica. “I tirocini e le borse terapeutiche vengono utilizzate – dice – come un parcheggio per questi ragazzi che vengono fatti lavorare ma a cui non viene garantita una reale prospettiva. Per esempio il programma a cui sta partecipando mio figlio a fine agosto terminerà e non si sa che cosa accadrà dopo. Da mesi chiediamo un’interlocuzione con gli assessori Coletto e Ceccotti ma senza successo”.

Grazia Mechelli sollecita quindi al Comune di saldare il pregresso e di avviare insieme alla Regione e a tutti i soggetti interessati un tavolo serio di concertazione. E poi rivolge un appello agli altri fruitori dei tirocini (una trentina contro gli 80 che usufruivano delle borse terapeutiche) per mettersi insieme e fare sentire la propria voce. “Sono pronta – conclude – a costituire un comitato con loro”.