Terni, il 4 novembre nel ricordo dei militari morti in Bosnia. Proietti: «Il cuore dell’Umbria ha una ferita aperta»

Il ricordo dei quattro militari italiani morti in Bosnia-Erzegovina ha segna le celebrazioni del 4 novembre a Terni. Nel giorno dei funerali di Claudio Marchesi nel Duomo di Orvieto, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha partecipato alle cerimonie per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate, rivolgendo un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime e agli undici feriti.

«Il cuore dell’Umbria batte oggi con una ferita aperta: il nostro abbraccio più forte va alle famiglie e ai cari del nostro sergente maggiore Claudio Marchesi, di Simone Ruggia, di Laura Procacci e di Franco Adriano Zecchillo», ha dichiarato Proietti.

I quattro hanno perso la vita il 29 ottobre nell’incidente dell’elicottero militare italiano CH-47 Chinook nei pressi di Brčko, durante un’attività addestrativa nell’ambito dell’operazione internazionale Eufor Althea. Marchesi, 35 anni, originario di Orvieto, e Ruggia appartenevano all’Aviazione dell’Esercito; Procacci e Zecchillo al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. Dopo le esequie solenni celebrate ieri a Roma, oggi Orvieto ha dato l’ultimo saluto a Marchesi. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino per il 3 e il 4 novembre.

La cerimonia ternana si è aperta in piazza Giulio Briccialdi, al Monumento ai Caduti, con l’alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro. Un momento nel quale il ricordo delle vittime delle guerre si è intrecciato al dolore per la tragedia in Bosnia.

«Il loro sacrificio ci ricorda con durezza quanto alto sia il prezzo che i nostri militari sono chiamati a pagare, con silenzioso coraggio e spirito di servizio, per garantire la sicurezza collettiva e contribuire alla pace anche fuori dai nostri confini», ha sottolineato la presidente, rivolgendo anche un augurio di pronta guarigione agli undici militari feriti e un ringraziamento al personale sanitario che li assiste.

Proietti ha poi richiamato la storia di Terni, profondamente segnata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Dopo la visita al Sacrario, ha spiegato la scelta di partecipare quest’anno alle celebrazioni nella città dell’acciaio, dopo essere stata a Perugia nel 2025.

«Questa città merita il tributo di tutte noi istituzioni per quello che ha dato in termini di sacrificio umano e materiale. È una città che va davvero onorata», ha affermato. Un riconoscimento accompagnato dal richiamo alla pace e dal ringraziamento alle Forze armate e ai Corpi dello Stato per il servizio quotidiano e l’impegno nelle emergenze a sostegno dei cittadini.

Le celebrazioni, organizzate dalla Prefettura con la partecipazione delle istituzioni territoriali, sono proseguite in piazza Tacito con la lettura della “Preghiera per la Patria” e dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della Difesa. Nel programma anche la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Cristiano Ceccotti, Federico Paperini, Stefania Capponi e Adriana De Santo.