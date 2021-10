Terni, gli studenti del liceo Donatelli vincono il “Premio Galileo”

TERNI – Gli studenti del Liceo Scientifico R. Donatelli , da sempre interessati allo studio delle discipline scientifiche con particolare riguardo alla matematica, fisica, chimica ed informatica, si sono cimentati in una “nuova” impresa partecipando al Concorso ” Premio Galileo” intitolato “La Scienza intorno a noi. Raccontiamo il valore della ricerca”.

Tale Concorso, promosso dal Comune di Padova da tempo impegnato a valorizzare le tradizioni di eccellenza che l’Università di Padova vanta nel campo della ricerca scientifica, ha come scopo quello di promuovere l’importanza dell’educazione e della divulgazione scientifica rivolta in modo specifico ai giovani.

Gli studenti: Giulia Rossi , Giulia Neri, Sara Pelle, Klea Xeka, Diego Virili, Alessia Becelli, Anna Lucci, Riccardo Castellani, Tommaso Ripanti con il loro elaborato riguardante il tema dei trapianti, sono risultati vincitori per la sezione di concorso ” Testo scritto”.

L’ottimo lavoro realizzato è stato premiato in presenza, domenica 17/10/21 a Padova, con il massimo riconoscimento ovvero il primo premio e questa è una ulteriore testimonianza dell’attenzione particolare che il Liceo Donatelli rivolge non solo allo studio individuale delle discipline scientifiche ma anche ad una formazione pluralistica ed interdisciplinare che coinvolge più studenti anche di classi diverse a lavorare in gruppo ed in sinergia per potenziare le diverse competenze acquisite.