Terni, giovane mamma muore il giorno dopo il parto

TERNI – Dolore e sconcerto ha suscitato in città la notizia della morte di una giovane mamma, deceduta poche ore dopo il parto. Laura Anasetti, 36 anni, è morta sabato sera all’ospedale di Terni dove il giorno prima aveva dato alla luce una bambina con parto cesareo. Grande la gioia per questa nascita, avvenuta alla 32esima settimana, tanto che la stessa ragazza aveva postato sui social la foto della neonata con un messaggio pieno d’amore.

“Una rompiscatole, una marmocchietta, una guerriera determinata a capocciona… ho capito già tutto di te in sole 18 ore e da lontano.. – aveva scritto Laura Anasetti – non vedo l’ora di stringerti per ringraziarti di averci scelto come tuoi genitori e per aver reso questo giorno il giorno più bello delle nostre vite”.

Poi qualcosa è andato storto. La 36enne ha accusato un malore nella serata di sabato che non le ha lasciato scampo. Tra le ipotesi quella c’è quella di un’embolia polmonare ma saranno gli accertamenti medici a sciogliere tutti i dubbi.

Intanto l’azienda ospedaliera, in un comunicato, ricostruisce quanto accaduto:

“La signora di 36 anni è giunta alle 4 del mattino del 30 luglio per metrorragia alla 32esima settimana. Trattandosi di gravidanza patologica già nota, la paziente è stata immediatamente sottoposta a parto cesareo nel pieno rispetto delle più moderne linee guida e dei canoni di massima sicurezza, con successo e senza complicazioni. Dopo la ripresa del pieno benessere la signora ha accusato un malore improvviso, in presenza del personale del reparto. Immediatamente soccorsa anche dalla rianimatrice che si trovava già lì, la paziente è stata tempestivamente sottoposta ad ulteriori accertamenti e cure multidisciplinari. Siamo vicini alla famiglia per la tragicità dell’accaduto, abbiamo disposto una indagine interna al fine di verificare la correttezza del nostro operato”.