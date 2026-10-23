Terni, furto in un negozio di via Rosselli: due arresti, uno fugge e colpisce gli agenti

Due uomini di 20 e 39 anni sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso dopo un’intrusione notturna in un esercizio commerciale di via Fratelli Rosselli, a Terni. Uno dei due deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale: durante il tentativo di fuga avrebbe colpito i poliziotti con calci e pugni.A far scattare l’intervento sono state due segnalazioni di cittadini che avevano notato alcune persone forzare la porta d’ingresso del negozio e introdursi all’interno. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante, con il supporto dei carabinieri.Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo che si trovava all’esterno e che faceva da palo ha tentato di scappare. L’inseguimento a piedi si è concluso in via Umbria, all’angolo con via Lazio, dove gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe opposto resistenza, colpendoli con calci e pugni.Contemporaneamente, i carabinieri hanno sorpreso l’altro uomo ancora nel negozio, intento a rovistare tra gli scaffali, e lo hanno bloccato.Secondo gli accertamenti, i due avrebbero forzato l’ingresso e sottratto il cassetto del registratore di cassa e alcuni generi alimentari. La refurtiva è stata ritrovata nascosta tra la vegetazione nelle vicinanze dell’attività, recuperata interamente e restituita al proprietario. Durante la perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di un cacciavite, ritenuto il possibile attrezzo utilizzato per forzare la porta.
Importante il contributo dei cittadini che hanno chiamato il numero unico di emergenza 112. Un testimone ha anche documentato parte dell’episodio con una telecamera installata sulla propria auto, fornendo ulteriori elementi per ricostruire l’accaduto. Al termine della direttissima, per entrambi è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.