Terni, furto in un negozio di via Rosselli: due arresti, uno fugge e colpisce gli agenti

Due uomini di 20 e 39 anni sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso dopo un’intrusione notturna in un esercizio commerciale di via Fratelli Rosselli, a Terni. Uno dei due deve rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale: durante il tentativo di fuga avrebbe colpito i poliziotti con calci e pugni.A far scattare l’intervento sono state due segnalazioni di cittadini che avevano notato alcune persone forzare la porta d’ingresso del negozio e introdursi all’interno. Sul posto sono arrivate le pattuglie della squadra volante, con il supporto dei carabinieri.Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo che si trovava all’esterno e che faceva da palo ha tentato di scappare. L’inseguimento a piedi si è concluso in via Umbria, all’angolo con via Lazio, dove gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato. Nel tentativo di sottrarsi al controllo avrebbe opposto resistenza, colpendoli con calci e pugni.Contemporaneamente, i carabinieri hanno sorpreso l’altro uomo ancora nel negozio, intento a rovistare tra gli scaffali, e lo hanno bloccato.Secondo gli accertamenti, i due avrebbero forzato l’ingresso e sottratto il cassetto del registratore di cassa e alcuni generi alimentari. La refurtiva è stata ritrovata nascosta tra la vegetazione nelle vicinanze dell’attività, recuperata interamente e restituita al proprietario. Durante la perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di un cacciavite, ritenuto il possibile attrezzo utilizzato per forzare la porta.