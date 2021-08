Terni, fugge dalla piscina per evitare un controllo e ha un incidente con i carabinieri: arrestato

TERNI – Scappa dalla piscina per sfuggire al controllo dei carabinieri ma viene inseguito e arrestato. I fatti risalgono a sabato quando i militari della sezione operativa di Terni e del nucleo cinofili di Ponte Galeria si sono presentati a casa dell’uomo, A.M., 55enne ternano già noto alle forze dell’ordine, per una perquisizione. Non trovandolo lo hanno raggiunto in piscina.

L’uomo a quel punto ha raggiunto la sua auto e tentato una fuga inseguito dai carabinieri fino in via Bartocci dove si è scontrato proprio con la pattuglia dei carabinieri. Tutti i militari rimasti coinvolti nell’incidente sono dovuti ricorrere successivamente alle cure dei sanitari del pronto soccorso.

Durante la successiva perquisizione domiciliare e veicolare, eseguita in concorso con i militari del nucleo cinofili, sono stati trovati poco più di 50 grammi di hashish, 200 euro in banconote false ed un bilancino elettronico di precisione, il tutto posto sotto sequestro.

L’uomo è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti nonché spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. Gli è stata anche ritirata la patente per le manovre pericolose eseguite durante la fuga.

La compagna convivente dell’uomo, sua coetanea, è stata denunciata alla procura per gli stessi reati.