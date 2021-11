Terni, Fratelli d’Italia: “Nessuna tensione con il sindaco, lavoriamo sodo”

TERNI – “Non c’è stata alcuna accesa discussione tra i vertici dei partiti di maggioranza ed il sindaco di Terni, anzi, il confronto è stato costruttivo e ha gettato le basi per un percorso comune e propositivo affinché si possa arrivare alla fine della legislatura con dei risultati che tutta la città si aspetta”.

Lo scrive in una nota Fratelli d’Italia.



“E’ certamente complicato lavorare sulle macerie lasciate dalla precedente amministrazione per cui rimandiamo al mittente le accuse di immobilismo e inesistenti lotte intestine tra Lega e Fratelli d’Italia.

Alle opposizioni rimane in mano la sola carta di “buttare tutto in caciara”: che basso livello politico e culturale e anche… che tristezza! Stiamo lavorando sodo – prosegue la nota – ai temi che più interessano la città come la sanità, gli impianti sportivi ma soprattutto il riequilibrio economico macchinoso per via dei debiti lasciati tre anni fa –non da noi.

La minoranza stia tranquilla perché non c’è nessun muro contro muro nelle decisioni da prendere soprattutto per quelle strategiche e necessarie. Il resto è: chiacchiere da bar.



Ricordiamo ancora alle opposizioni che se Terni versa in questo stato è solo ed esclusivamente frutto di una visione politica che per troppi anni ha avuto le bende agli occhi, favorendo solo alcuni settori che non hanno mai portato alcun valore aggiunto all’economia del territorio.



Se la minoranza dedicasse anche solo la metà del suo tempo perso ad elaborare semplicemente una – e ribadiamo una -proposta per la città, sarebbe già un gran successo: ma non c’è da sperare!”