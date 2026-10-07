Terni, firmato il Protocollo Zeus: percorsi di recupero per prevenire stalking e violenza domestica

TERNI – Affiancare alla tutela delle vittime un intervento sugli autori delle condotte violente, per favorire la consapevolezza dei propri comportamenti e prevenire il rischio di recidiva. È l’obiettivo del “Protocollo Zeus”, sottoscritto questa mattina presso la Questura di Terni per la prevenzione e il contrasto degli atti persecutori e della violenza domestica.

A firmare l’intesa, per la Questura, è stato il dirigente della Divisione anticrimine, Marco Colurci, insieme ai rappresentanti del Centro Studi Criminologici di Viterbo, dell’Emotional Training Centre di Viterbo e dell’A.I.P.C., Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.

Il protocollo prevede che le persone destinatarie di un ammonimento del questore possano essere indirizzate verso specifici percorsi di recupero e responsabilizzazione. L’intervento punta a far riconoscere agli autori delle condotte violente la gravità dei propri comportamenti, con l’obiettivo di evitarne la ripetizione.

L’intesa rafforza così la rete di prevenzione sul territorio ternano, affiancando all’azione di protezione delle vittime un lavoro mirato su chi mette in atto comportamenti persecutori o violenza domestica.