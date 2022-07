Terni, fermati in auto con oltre un etto di hashish: denunciati in due

TERNI – Sono stati visti transitare in piena notte alla rotonda di via Garibaldi dalla pattuglia della 3° sezione della Squadra Mobile, impiegata nei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori,.

L’auto con tre giovani a bordo ha accelerato e ha subito insospettito gli agenti, che l’hanno seguita, per poi fermarla in via Montegrappa, dove i tre sono scesi di corsa, con l’intenzione di darsi alla fuga.

Sono stati subito bloccati e uno è stato notato mentre gettava all’interno dell’auto un involucro che è stato recuperato: conteneva circa 84 grammi di hashish. Nelle successive perquisizioni personali, addosso all’altro passeggero, gli agenti hanno trovato altri 32 grammi, sempre di hashish, per un totale di circa 116 grammi.

I tre, tutti stranieri, con precedenti reati e intorno ai 20 anni, sono stati identificati: un cittadino libico, è risultato residente a Perugia con un permesso di soggiorno, mentre gli altri due, un egiziano e un tunisino, sono risultati irregolari e senza fissa dimora.

I due trovati in possesso della sostanza stupefacente sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, mentre il terzo, il ragazzo egiziano che era alla guida dell’auto, è stato sanzionato per guida senza patente e perché l’autovettura era senza assicurazione, motivo per cui è stata sottoposta a sequestro amministrativo.