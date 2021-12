Terni, fermate tre giovani in città per compiere furti

TERNI – Non hanno avuto il tempo di mettere a segno neanche un colpo, grazie alla tempestività dell’intervento della polizia che, chiamata da un cittadino, ha dopo poco identificato e portato in questura le tre cittadine croate, una delle quali ancora minorenne, gravate da numerosissimi precedenti penali per furti commessi in tutta Italia.

E’ accaduto ieri mattina, intorno alle 12. Un cittadino indiano ha chiamato il 113 perché non riusciva più ad entrare in casa, un appartamento in un condominio di via Corona.

All’arrivo gli agenti della squadra volante hanno notato che la serratura era stata manomessa e hanno avvertito i vigili del fuoco; nel frattempo, anche un altro condomino ha riferito di avere lo stesso problema. Sono partiti i primi accertamenti e dalla telecamera posta sullo spioncino di un altro residente, che con la massima collaborazione ha permesso la visione dei filmati, i poliziotti hanno visto chiaramente due giovani donne intente a smontare lo spioncino di una porta.

Le immagini sono state inviate alla sala operativa che le ha inviate a un’altra pattuglia della Volante, che proprio in quel momento aveva ricevuto una segnalazione relativa a tre giovani nomadi sospette che si aggirano in via Martiri della Libertà (a circa 300 metri di distanza dal luogo del primo intervento).

La descrizione delle giovani corrispondeva e così sono state fermate immediatamente e portate in questura per accertamenti. Dal fotosegnalamento sono emersi decine di precedenti per furto, mentre nelle borse sono stati trovati guanti, un paio di forbici, una limetta ed una piccola torcia elettrica.

Giovanissime, di 33, 22 e 17 anni (una delle tre incinta), provenienti dal campo nomadi di via di Salone di Roma, sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed allontanate da Terni con il provvedimento del divieto di ritorno.

L’operazione di ieri rientra nell’intensificazione dei servizi, predisposti in prossimità delle feste natalizie, dal Questore Bruno Failla, attività potenziata anche con l’ausilio di pattuglie del reparto Prevenzione Crimine, anche alla luce dei recenti furti avvenuti in Zona Polymer.

Preziosa, anche in questa occasione, la collaborazione dei cittadini, ai quali la questura di Terni raccomanda di segnalare sempre ogni situazione sospetta rilevata nel proprio quartiere, in quanto, conoscendo bene la “normalità” del proprio condominio, sono i primi a rendersi conto di circostanze dubbie o anomale.