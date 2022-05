Terni, ferisce il convivente con un coltello da cucina: denunciata donna 51enne

TERNI – I carabinieri del Comando Stazione di Terni a seguito della presentazione di una denuncia presentata da un uomo di 49 anni, hanno denunciato a piede libero la convivente, di due anni, più grande per lesioni aggravate. La donna, a seguito di un litigio per motivi di gelosia avvenuto all’interno della loro abitazione, aveva aggredito l’uomo con un coltello da cucina e, malgrado questo fosse riuscito a trovare riparo dietro la porta di accesso alla camera da letto, la donna era riuscita comunque a raggiungerlo con dei fendenti tramite uno spiraglio della porta causandogli alcune escoriazioni sul braccio, che non hanno fortunatamente necessitato dell’intervento dei sanitari.

Sempre durante la mattinata a Terni, i militari della Sezione Radiomobile, a conclusione di una speditiva attività d’indagine, hanno denunciato per “maltrattamenti in famiglia” un uomo di 46 anni che, il giorno precedente, rientrando presso la propria abitazione in stato di ebrezza alcolica, percuoteva la compagna, più grande di due anni, causandole lesioni giudicate guaribili con 8 giorni di prognosi.