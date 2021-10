Terni, esce di carcere e viene accompagnato alla frontiera

TERNI – Un cittadino nigeriano di 34 anni, è stato accompagnato ieri dalla polizia al Centro di Permanenza e Rimpatrio – CPR – di Bari.

L’uomo, appena scarcerato dalla casa circondariale di vocabolo Sabbione, dove aveva finito di scontare la condanna a due anni e due mesi per reati contro la persona e maltrattamenti, era entrato in Italia nel 2015 ed aveva richiesto la protezione internazionale, che gli era stata però sempre negata; inoltre, durante il suo soggiorno sul Territorio Nazionale – in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio come richiedente asilo – si era reso responsabile dei reati che lo avevano portato alla successiva condanna.

Con quello di ieri, salgono a 25, dall’inizio dell’anno, gli accompagnamenti di cittadini stranieri, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Terni – la maggior parte dei quali disposti per pericolosità sociale – nei vari CPR dislocati sul Territorio Nazionale, per il successivo rimpatrio nei Paesi di origine.