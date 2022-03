Terni, dopo l’incendio la truffa dei finti controllori dell’aria

TERNI – I carabinieri del Comando Stazione di Terni stanno svolgendo i necessari approfondimenti investigativi in merito ad un episodio, verificatosi nella giornata di ieri.

Dei truffatori, approfittando dei recenti incendi in zona Sabbione, si sono presentati in un’abitazione del posto spacciandosi per tecnici del Comune di Terni dicendo al proprietario che avevano il compito di verificare i valori dell’aria all’interno delle case, invitandolo a depositare tutti i beni in oro ed il denaro contante che aveva in casa nel frigorifero, al fine di non contaminarli con le sostanze che avrebbero utilizzato per le loro verifiche.

Dopo aver distratto l’uomo, si sono appropriati del denaro e dei beni allontanandosi repentinamente dall’abitazione.

L’attenzione a tale odioso fenomeno, avvisano i militari, deve rimanere e rimane sempre alta da parte di tutti, delle Forze dell’ordine e dei cittadini.

È per tale ragione che continuano gli incontri dei Carabinieri con le persone appartenenti alle cosiddette fasce deboli durante i quali vengono illustrate, di volta in volta aggiornandole, le tecniche truffaldine sempre nuove attuate dai criminali.

E’ importante che chi subisce tale reato non abbia vergogna o timore di denunciare l’accaduto: lui è vittima del reato e non ha nulla di cui vergognarsi. In casi dubbi è sempre necessario telefonare al Numero Unico di Emergenza 112.