Terni, dopo la rissa, il divieto di accesso alle vie della movida per due dominicani

TERNI – Erano stati rintracciati dalla polizia ad inizio settembre, dopo una notte brava ad alto contenuto alcolico e finita in una rissa nel quartiere Borgo Bovio.

Entrambi cittadini dominicani, di 46 e 27 anni, regolari in Italia, erano stati raggiunti dagli agenti della Squadra Volante, mentre cercavano di dileguarsi dopo aver partecipato ad una rissa che aveva visto coinvolte più persone.

Uno dei due, con la testa sanguinante fasciata da una maglietta, per sfuggire ai poliziotti, si era lanciato dalla rampa dei garage di un condominio, riportando nella caduta, da oltre 3 metri, la frattura di una vertebra; l’altro, sempre ferito alla testa, aveva tentato inutilmente di nascondersi dietro un portone.

Ieri è arrivato il provvedimento della Divisione Anticrimine della questura ternana che prevede per loro il divieto di accesso alle aree urbane, Dacur: per 1 anno, potranno solo transitare, ma non stazionare, né fermarsi nelle vie della movida, in Corso del Popolo e nella zona dove è avvenuta la rissa nel quartiere Borgo Bovio.