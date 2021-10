Terni: dopo 39 anni in strada Alberto Bonifazi, appuntato scelto della polizia locale, va in pensione

TERNI – Questa mattina, nel suo ultimo giorno di servizio, l’Appuntato Scelto, Alberto Bonifazi, è passato in Questura per salutare i colleghi, prima di andare in pensione.

Dopo 39 anni passati nel corpo della Polizia Locale di Terni, l’Appuntato Bonifazi lascia per raggiunti limiti di età, ma prima di andarsene, ha voluto incontrare i colleghi della Polizia di Stato, con i quali ha condiviso molti momenti al servizio della comunità ternana.

Il vice Questore Vicario e i funzionari lo hanno ricevuto nella Sala Riunioni “Roberto Antiochia”, dove si sono congratulati con lui per questo importante traguardo raggiunto.