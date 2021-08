Terni, domani l’ultimo saluto a Laura Anasetti morta il giorno dopo il parto

TERNI – Si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere di Cesure, i funerali di Laura Anasetti, la giovane mamma deceduta sabato sera all’ospedale di Terni, il giorno dopo aver dato alla luce, con parto cesareo d’urgenza, una bambina, la sua piccola Ludovica, nata alla 32esima settimana ma in buone condizioni di salute. La donna si è sentita male nel primo pomeriggio di sabato ma nonostante i tentativi di salvarle la vita, è morta alle 21. oggi pomeriggio all’ospedale di Foligno è stata eseguita l’autopsia, disposta dall’azienda ospedaliera di Terni che ha avviato una indagine interna, per individuare le cause del decesso della donna. Tra le ipotesi più accreditate quella che la ragazza sia stata colpita da una embolia polmonare con successivo arresto cardiaco.

La notizia della sua morte ha destato molto dolore e sconcerto in città. Laura Anasetti era molto conosciuta per essere stata in passato socia di un noto locale del centro.