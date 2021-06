Terni, dal 10 giugno sarà attivo l’autovelox in via Lessini

TERNI – Dal 10 giugno sarà attivo il nuovo sistema di controllo sulla velocità dei veicoli posizionato in via Lessini, a Maratta. Lo rendono noto gli assessorati comunali alla viabilità e alla Polizia Locale, sulla base della delibera di giunta dell’aprile dello scorso anno, delle procedure e delle verifiche di funzionalità che sono state completate in questi giorni.

Si tratta due strumenti che saranno opportunamente segnalati e che monitoreranno entrambe le carreggiate, in direzione Terni e in direzione Narni, ed entrambe le corsie per ciascuna carreggiata. La velocità massima consentita è di 60 chilometri orari.



Il nuovo autovelox è stato posizionato per controllare e limitare la velocità dei veicoli sull’asse stradale interessato con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza alla circolazione stradale e di ridurre l’incidentalità spesso causata proprio dall’eccesso di velocità, agevolata dalle caratteristiche delle carreggiate.



Complessivamente, secondo i dati rilevati dalla Polizia Locale, nell’asse stradale in uscita e in entrata a Terni che comprende anche via Lessini, negli ultimi quattro anni si sono verificati 46 incidenti con 18 feriti e un morto.