Terni, crolla solaio nell’ex convento di Colle dell’Oro: due feriti. Rossi: “Evitata la tragedia”

TERNI – Nel tardo pomeriggio di oggi due ragazzi sono rimasti feriti dal crollo di un solaio nell’ex convento di Colle dell’Oro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118. I due ragazzi, che avrebbero riportato fratture agli arti, non sono comunque gravi.

”Naturalmente il mio primo pensiero è per le condizioni dei ragazzi che assolutamente non sarebbero dovuti essere in quel luogo diventato negli anni sempre più pericoloso. Oggi fortunatamente si è evitata una tragedia – dice Michele Rossi, consigliere di Terni civica – Ho perso il conto di quante volte ho chiesto che fosse messo al sicuro e salvato ciò che rimaneva di quell’ edificio storico.



Ricordo che, pieno di speranza, organizzai insieme ad altri studiosi ed appassionati un convegno di approfondimento sull’importanza e valore. Poi la presentazione di atti di indirizzo ed interrogazioni in Consiglio Comunale sul tema. Ho cercato di per tenere sempre viva l’attenzione sul bene di proprietà comunale e richiamare alle dovute responsabilità, comprendendo però la subitanea mancanza di risorse per intervenire. Arrivai a proporlo al Presidente Bandecchi per la sua clinica. Fino ad ottenere qualche mese fa l’inserimento nelle proposte comunali per il Pnrr. Ripeto che quel che conta è che fortunatamente si sia evitato il peggio. Rimane però – conclude Michele Rossi – la grande delusione e il senso di impotenza per non essere riusciti ad evitare l’ulteriore crollo di oggi”.