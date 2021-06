Terni, controlli nelle vie della movida: sventata una rissa tra giovani alterati dall’alcol

TERNI – Efficace e intensa l’attività di controllo interforze effettuata dalla polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dai vigili urbani e dalla guardia di finanza durante la movida ternana dello scorso fine settimana.

I servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti dal questore di Terni Bruno Failla, hanno consentito una capillare attività di controllo del territorio, grazie a sette posti di controlli attivi nel centro cittadino, a cui ha partecipato anche personale della polizia stradale che, nell’ambito di servizi di propria competenza e con l’etilometro, ha elevato 2 sanzioni al codice della strada e un fermo amministrativo per guida senza patente di un 39 enne ternano.

L’attenta strategia organizzativa di mappatura dei luoghi focus della movida ternana, attraverso un’azione sincronizzata tra il personale della polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani, ha portato all’ identificazione e al controllo di 190 persone, 32 veicoli e 7 esercizi pubblici.

E’ stata elevata inoltre una sanzione amministrativa, da parte del personale della polizia di Stato alle ore 23.15 in vicolo delle Fornaci, inerente la violazione dell’ordinanza anti-vetro del sindaco di Terni – il divieto di camminare per strada con bottiglie di vetro in mano, mentre due persone sono state sanzionate per stato di ubriachezza nel corso di un principio di rissa che è stata abilmente sedata da personale di Polizia senza conseguenze altrimenti pericolose.

Inoltre personale in borghese della polizia di Stato ha segnalato due ragazzi in possesso di sostanze stupefacenti ed evitato il degenerare di tre situazioni di rilevante pericolo, nelle vie del centro-Piazza San Francesco- Piazza dell’Olmo-dopo la mezzanotte, in quanto i ragazzi coinvolti erano psicologicamente alterati da sostanze e alcool.