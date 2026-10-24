Terni, controlli interforze nelle zone della movida: in campo anche il cane antidroga

Polizia, carabinieri e guardia di finanza nelle strade e nelle piazze della movida ternana per un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio. L’operazione, coordinata dalla Questura, si è svolta nella serata di venerdì 23 ottobre con il supporto di un’unità cinofila antidroga.

I controlli hanno interessato la Passeggiata, piazza Tacito, corso Tacito, via Roma, piazza Europa, piazza Solferino, corso Vecchio e le altre aree del centro maggiormente frequentate durante il fine settimana.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, al contrasto dei fenomeni di illegalità e alla verifica della presenza di persone con precedenti di polizia. Il servizio rientra nelle attività disposte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per garantire la vivibilità delle zone della movida e contrastare il degrado urbano.

Parallelamente, nell’ambito delle attività contro l’immigrazione irregolare, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha accompagnato due cittadini stranieri, uno albanese e uno tunisino, presso un Centro di permanenza per il rimpatrio. Entrambi, risultati irregolarmente presenti sul territorio nazionale, resteranno nel centro a disposizione per le procedure finalizzate all’espulsione dall’Italia.