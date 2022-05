Terni, consegnata la nuova sede della Protezione civile a Maratta

TERNI – È stata consegnata stamattina la nuova sede della protezione civile a Maratta, ricavata negli ex locali dell’università. “Si tratta – spiega l’amministrazione comunale – di una sede che avevamo da tempo pensato di destinare a questa importante funzione con una delibera di giunta che ora arriva a realizzazione. Stamattina sono state consegnate le chiavi alle associazioni di protezione civile che vi stabiliranno la propria sede e che in tutto saranno nove. Oltre alle sedi associative, un locale è stato riservato al Coc, il centro operativo comunale che si riunisce durante le emergenze. Altri locali sono stati adibiti a magazzini per i materiali e i mezzi della protezione civile.

“Ringraziamo le associazioni, il nostro personale e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di quest’intervento”, hanno detto il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla protezione civile Stefano Fatale partecipando stamattina alla consegna delle chiavi della nuova struttura, alla presenza dell’assessore regionale alla protezione civile Enrico Melasecche. “La razionalizzazione della sede delle associazioni, del Coc e dei magazzini in un unico luogo – hanno aggiunto – contribuirà a un migliore coordinamento e migliorerà ancora di più l’efficienza delle attività di protezione civile nel nostro Comune. Efficienza peraltro già sperimentata in occasione dell’emergenza pandemica, ma anche in tutte le altre occasioni nelle quali si è reso necessario l’intervento dei volontari, del Coc e dei nostri uffici”.