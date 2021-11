Terni, compra cocaina per il compleanno: lui segnalato, il pusher arrestato

TERNI – Un uomo, originario dell’Albania, è stato fermato nella tarda serata di ieri a Borgo Bovio nel corso di un’attività finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti dal personale della sezione operativa del Nor della compagnia carabinieri, sorpreso a spacciare.

Già sottoposto all’obbligo di firma a causa di un precedente ed analogo arresto avvenuto lo scorso mese, il 29enne è stato sorpreso dai militari nel mentre cedeva cocaina, ad un ternano, anch’egli conosciuto, che proprio ieri compiva 42 anni, che si è visto dunque rovinare la festa di compleanno dai carabinieri intervenuti, e che è stato segnalato alla locale prefettura come assuntore.

Nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare a carico dell’arrestato, sono state ritrovate e sequestrate due dosi della medesima sostanza per un totale di circa 2 grammi, confezionate e pronte per lo spaccio e la somma in contanti di 45 euro in banconote di piccolo taglio.

Questa mattina l’udienza con rito direttissimo per la convalida dell’arresto presso il tribunale di Terni.