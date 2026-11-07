Terni, cocaina nell’auto a noleggio: arrestata una coppia, divieto di dimora in Umbria

Nove involucri di cocaina nel vano portaoggetti dell’auto a noleggio e oltre 350 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terni durante un controllo in via Fratelli Cairoli. A bordo una giovane coppia, arrestata in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento risale al pomeriggio di martedì scorso ed è arrivato al termine di un’attività investigativa avviata dopo le segnalazioni di alcuni cittadini. Secondo quanto riferito dai militari, i due si spostavano a bordo di un’utilitaria nelle zone del centro, fermandosi per brevi incontri con altre persone: movimenti che hanno fatto ipotizzare un’attività di spaccio con consegne “porta a porta”.

Durante un servizio di osservazione in abiti civili, i carabinieri della Sezione operativa hanno individuato la vettura in piazza Dalmazia e ne hanno seguito gli spostamenti fino a via Fratelli Cairoli. Qui, con il supporto di una pattuglia, hanno fermato il mezzo, risultato a noleggio.

Il nervosismo e l’atteggiamento ritenuto poco collaborativo dei due hanno spinto i militari ad approfondire il controllo. La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare poco meno di 7,5 grammi di cocaina, suddivisi in nove involucri di cellophane trasparente, nel vano portaoggetti dello sportello sinistro. Sequestrati anche poco più di 350 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio.

I due giovani, entrambi stranieri e arrivati da poco in Italia con visto turistico, sono stati arrestati. La donna, in gravidanza, è stata accompagnata in ospedale per una visita precauzionale.

Il giorno successivo, nell’udienza di convalida con rito direttissimo, il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per entrambi il divieto di dimora in Umbria.