Terni, civica benemerenza per Alessandro Riccetti scomparso a Rigopiano

TERNI – Il 15 luglio alle ore 10.30 si svolgerà nella sala consiliare di Palazzo Spada la cerimonia di consegna della civica benemerenza conferita a Alessandro Riccetti, giovane vittima della tragedia di Rigopiano a seguito di una slavina che il 18 gennaio 2017 colpì l’albergo dove il ragazzo ternano stava lavorando. L’onorificenza sarà consegnata alla madre di Alessandro, Antonella Pastorelli Riccetti, alla presenza degli altri familiari del ragazzo e dei rappresentanti istituzionali del Comune di Terni.



Il riconoscimento commemorativo dà seguito ad un atto di indirizzo proposto dalla consigliera comunale Doriana Musacchi, con il quale il consiglio comunale ha impegnato il sindaco ad agire in questa direzione. La conferenza dei presidenti dei gruppi e delle commissioni consiliari ha espresso anche la volontà di istallare una targa commemorativa all’interno del Parco di Cardeto, non appena sarà reso nuovamente agibile.



“Nel suo ricordo l’amministrazione comunale – si legge nel testo del solenne riconoscimento che verrà consegnato dal sindaco Leonardo Latini – lo considera esempio e modello per i giovani ternani, oltre che stimolo per far sì che la nostra città possa tornare a offrire occasioni di crescita e di lavoro per tutti, valorizzando le capacità e lo spirito d’iniziativa, attraverso le giuste opportunità”.