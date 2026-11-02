Terni City: «Il centro perde negozi e identità, servono risposte prima di Natale»

Una serranda che si abbassa definitivamente non è soltanto un’attività che chiude. È una strada meno frequentata, una vetrina che si spegne e un pezzo di città che perde vitalità. Parte da questa preoccupazione l’appello di Terni City, che chiede interventi concreti per contrastare la desertificazione commerciale del centro storico e certezze sulle iniziative per il Natale.

L’associazione invita a guardare oltre gli interessi delle singole categorie: il progressivo impoverimento del cuore cittadino riguarda chi vi abita, chi vi lavora e chi lo frequenta arrivando dagli altri quartieri. «La città è un bene comune, un patrimonio di tutti», sottolinea. Per questo la convivenza tra residenzialità e commercio deve essere il punto di partenza delle scelte amministrative.

«Trovare un giusto equilibrio è l’unica via d’uscita», sostiene Terni City, secondo cui la scomparsa delle attività produce un danno economico e sociale destinato a ricadere sull’intera comunità. Le ragioni dei residenti vengono riconosciute, ma l’associazione teme che alcune delle contromisure emerse nel dibattito pubblico possano aggravare le difficoltà degli esercenti, caricandoli di ulteriori costi e responsabilità.

Il riferimento è anche all’ipotesi di finanziare attraverso gli operatori economici servizi di vigilanza privata nelle zone della movida e del commercio. «La sicurezza è, e deve rimanere, un servizio e dovere pubblico», afferma l’associazione. Un nuovo esborso per negozianti e ristoratori, già alle prese con la pressione fiscale e il calo dei consumi, rischierebbe di compromettere ulteriormente la sostenibilità delle attività.

Nella lettura di Terni City, la tutela del commercio e quella della sicurezza sono strettamente collegate. Negozi aperti, clienti e vetrine illuminate contribuiscono a mantenere frequentate le strade; spazi vuoti e bui, al contrario, possono favorire vandalismi e microcriminalità. Difendere la presenza delle attività significa dunque anche preservare un presidio quotidiano del territorio.

L’associazione contesta inoltre la tendenza a ricondurre l’intera crisi alla sola gestione della Ztl. L’accessibilità è uno dei problemi, ma si intreccia con decoro, sicurezza, affitti, tassazione e capacità di organizzare eventi. È su questo insieme di fattori che chiede un piano concreto, interventi rapidi e disponibilità al confronto da parte di tutti.

La prima verifica, per gli operatori, sarà il periodo natalizio. Nella sua presa di posizione Terni City lamenta l’assenza di un quadro completo e ufficiale e chiede di sapere se le luminarie saranno distribuite in tutte le vie del centro, come promesso. Sollecita poi indicazioni sulle eventuali deroghe alla Ztl e sulle agevolazioni per la sosta sulle strisce blu, per facilitare gli acquisti nei negozi cittadini.

«Il commercio ha bisogno di fatti», incalza l’associazione, invitando la politica a decidere e ad assumersi le proprie responsabilità. La posta in gioco, conclude, supera il destino delle singole imprese: «Se muore il commercio, muore definitivamente l’identità della nostra città».