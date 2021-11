Terni: cinque arresti per usura, tra le vittime imprenditori e un invalido

TERNI – Nove episodi di usura avvenuti tra il 2018 e l’aprile scorso sono contestati da polizia e guardia di finanza a cinque persone arrestate oggi tra Terni e Roma nell’ambito dell’indagine ribattezzata “Hirudo”.

In carcere sono finiti un trentunenne di Terni e un cinquantaseienne di Roma, mentre ai domiciliari si trovano una sessantacinquenne e un quarantanovenne, ternani, e un cinquantacinquenne, anche lui residente nella capitale, fratello dell’altro romano.

I primi due avrebbero ideato e progettato il sistema usurario, fungendo di fatto “da banca”, nonostante i propri profili economici apparentemente irrisori o da nullatenenti.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni ha preso le mosse dall’arresto operato il 10 febbraio 2020, dalla Squadra Mobile nei confronti di un 49enne ma residente a Terni accusato di usura e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Due giorni dopo è stato arrestato anche un ternano di 31 anni sempre per usura. Le stesse due persone sono tra le destinatarie delle misure cautelari di oggi.

Nel corso delle indagini, sulla base delle risultanze emerse dalle attività tecniche, dalle escussioni dei testimoni e dalla puntuale ricostruzione delle posizioni economiche e patrimoniali degli indagati, è stato delineato un circostanziato quadro indiziario a riprova dell’illecita attività usuraria posta in essere dal sodalizio criminale tra la provincia di Terni e la Capitale.

Gli investigatori scoperto un vorticoso flusso di denaro, complessivamente pari a circa 1,6 miliardi euro, che non ha trovato alcuna ragionevole giustificazione se rapportato ai profili economico-reddituali degli indagati.

Il meccanismo di usura accertato imponeva, anche attraverso il ricorso a minacce ed intimidazioni, il pagamento settimanale-mensile di una quota di interessi fissa oscillante tra il 10 ed il 20 % del capitale prestato sino a quando le vittime non avessero restituito, in un’unica soluzione, anche l’intero ammontare del prestito elargito con il rischio, quindi, di non porre mai fine al soffocante rapporto di soggezione con i loro aguzzini.

Le indagini hanno accertato che tra versamenti in contanti, ricariche di carte prepagate, bonifici e versamenti di assegni bancari, le vittime, tra le quali figurano anche imprenditori locali, hanno visto “lievitare” la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro con l’applicazione di interessi usurari calcolati in oltre il 60% del capitale.

La 65enne ternana è una consulente amministrativa con precedenti e prospettava guadagni facili tramite ad esempio aste di gioielli, ma l’investimento era sempre infruttuoso, per cui la vittima cercava di recuperare con altri investimenti, quindi lei la indirizzava agli aguzzini.

Nei nove episodi contestati c’è quello di una persona è stata costretta a vendere la sua auto per estinguere il debito, e di un’altra invalida che si è rivolto agli strozzini per pagare il funerale della madre.

Eseguito questa mattina anche un sequestro preventivo per equivalente per circa 600.000 euro operato su beni mobili ed immobili riconducibili ai cinque.