Terni, celebrato il 77esimo anniversario della Liberazione

TERNI – Celebrato oggi a Terni il 77esimo anniversario della liberazione della città. La cerimonia, con la deposizione della corona in onore ai Caduti, si è tenuta in piazza della Repubblica dove l’assessore Cinzia Fabrizi, in rappresentanza del Comune, ha tenuto in breve discorso ricordando l’importanza di celebrare le radici della nostra libertà.

Presenti i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d’Arma, autorità civili, militari e religiose. Presente anche l’istituto musicale Briccialdi.