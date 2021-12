Terni, Capodanno Rai in Ast: sugli ingressi si decide dal 27

TERNI – L’amministrazione comunale, con l’assessore Stefano Fatale, ha partecipato stamattina alla riunione convocata dal Questore per valutare l’impatto delle misure anti Covid sugli eventi pubblici e in particolare sull’evento del capodanno Rai a Terni.

“Insieme ai rappresentanti della Rai, dell’Asl e delle Forze dell’Ordine – dice l’assessore Fatale – abbiamo preso atto che la situazione della pandemia è in evoluzione anche nel nostro territorio. Per quel che riguarda la presenza di pubblico allo spettacolo organizzato in acciaieria, continuiamo a lavorare per assicurare la capienza massima, ma non possiamo avere alcun tipo di certezza prima di conoscere le decisioni del Governo annunciate per i prossimi giorni”.

“A fronte di questo quadro – conclude l’assessore Stefano Fatale – anche la distribuzione degli ingressi allo spettacolo tramite circuiti on line, non potrà comunque avvenire prima del 27 dicembre, quando – ci auguriamo – la situazione sarà più chiara”.