Terni, bloccato in strada Santa Filomena con 70 dosi di cocaina: arrestato 26enne

TERNI – Cinquanta grammi di cocaina sono stati sequestrati a Terni ad un cittadino albanese di 26 anni (H.A. le sue iniziali), arrestato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia carabinieri di Terni dopo essere stato fermato in strada Santa Filomena, nella prima periferia della città.



La droga era suddivisa in 70 dosi, sigillate e pronte per lo spaccio. Il giovane, bloccato durante un servizio specifico di osservazione e controllo, è stato trovato in possesso anche di poche centinaia di euro. Sia lo stupefacente sia il denaro sono stati posti sotto sequestro.