Terni, bivaccava in largo Manni: multato e allontanato

TERNI – Da qualche mese bivaccava in Largo Manni dove aveva istallato una tenda improvvisata per ripararsi dalle intemperie, cosa che non è sfuggita ai residenti che hanno inviato delle segnalazioni in questura, alle quali è seguito l’intervento degli agenti della polizia di Stato e della polizia locale, che lo hanno sanzionato per la violazione del divieto di stazionamento.

Per l’uomo, un romeno di 40 anni, è arrivato allontanamento dopo che gli è stato notificato il provvedimento del DACUR, il divieto di accesso alle aree urbane, disposto dal questore di Terni, Bruno Failla.