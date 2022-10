Terni: avvicendamenti nelle parrocchie, ecco chi va e chi viene

Alla ripresa delle attività pastorali, alcuni avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi e nei servizi pastorali diocesani sono stati decisi dal vescovo Francesco Antonio Soddu per una migliore organizzazione della pastorale diocesana e delle parrocchie, in particolare per quelle costituite in Comunità pastorali per un impegno condiviso delle diverse comunità e territori.

A Terni, il vescovo Soddu ha nominato don Ioan Ghergut parroco di San Gabriele dell’Addolorata, in sostituzione di don Camillo Camozzi. Don Ioan lascia la parrocchia di Piediluco e Marmore.

Don Marco Decesaris è stato nominato parroco della parrocchia di Santa Maria del Rivo, dove ha svolto finora il ministero di viceparroco, in sostituzione di don Luca Andreani.

Don Tiziano Presezzi è alla guida della parrocchia della Santissima Trinità e Santa Maria della Pace a Valenza, in sostituzione di don Marcello Giorgi.

Padre Lorenzo Spezia è il nuovo parroco delle parrocchie di Santa Maria del Colle a Piediluco e di Sant’Andrea apostolo a Marmore, in sostituzione di don Ioan Ghergut.

Don Daniele Martelli, è stato nominato viceparroco nella parrocchia Immacolata Concezione alla Polymer.

Nella zona di Narni diversi sono gli avvicendamenti. Don Giorgio Garofoli è il nuovo parroco della parrocchia dei Santi Giuseppe, Egidio e Marina in Nera Montoro, Montoro e Stifone, in sostituzione di don Pietro Blaj a cui è stata affidata la parrocchia di Santa Maria Assunta e San Valentino a Calvi dell’Umbria.

La parrocchia di San Liberato di Narni è stata affidata a don Sergio Vandini, che finora ha svolto il ministero di viceparroco nella parrocchia di San Matteo apostolo a Campitello.

Altro avvicendamento riguarda la parrocchia di Sant’Andrea apostolo a Capitone affidata a don Josivaldo Assis de Oliveira come amministratore parrocchiale; la parrocchia di San Lino papa a Vigne di Narni dove è stato nominato parroco don Andrei Anghelus.

Ad Amelia, la parrocchia di San Giuseppe da Leonessa in Zingarini è stata affidata a don Angelo D’Andrea e mons. Salvatore Ferdinandi, mentre la parrocchia di Santa Maria delle Grazie e San Gregorio martire a Foce è guidata come amministratore parrocchiale da mons. Roberto Tarquini che rimane parroco anche di Santa Maria in Monticelli ad Amelia.

Per quanto riguarda i servizi pastorali diocesani: Don Luca Andreani è stato nominato coordinatore della pastorale vocazionale, giovanile, famigliare e della diaconia presso la Casa Sant’Alò a Terni.

Altri avvicendamenti hanno interessato le parrocchie affidate alle comunità dei salesiani che hanno rinnovato le loro comunità religiose: nella parrocchia di San Francesco a Terni il nuovo parroco è don Carlo Zucchetti che ha fatto l’ingresso il 4 ottobre, mentre don Piero Lalla è il nuovo direttore dell’oratorio.