Terni, arriva il gelo: fontana di piazza Tacito spenta nelle ore notturne

TERNI – A causa delle basse temperature previste per i prossimi giorni, in particolare nelle ore notturne, nella fontana di piazza Tacito sarà interrotto il flusso dell’acqua nel castello centrale dalla mezzanotte alle otto di mattina. Lo comunica l’assessorato ai lavori pubblici. La decisione è stata presa per garantire le condizioni di sicurezza dei pedoni che transitano attorno alla fontana, considerato che con le basse temperature può formarsi uno strato di ghiaccio nel marciapiede e nelle aree circostanti.