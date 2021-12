Terni: acquista alcolici per tre 15enni, sanzionato un 42enne

TERNI – Una sanzione, 109 persone controllate, 6 sono stati gli esercizi pubblici controllati e 10 le certificazioni verdi acquisite, controllate alle persone sedute ai tavoli dei locali è il bilancio dei controlli effettuati sabato scorso.

Le operazioni straordinarie interforze, finalizzate alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute negli ultimi Decreti Legge, hanno visto impiegate due pattuglie della polizia di Stato ed altrettanti equipaggi dei carabinieri, oltre ad una pattuglia della guardia di finanza ed una della polizia locale; i controlli hanno interessato anche la stazione ferroviaria cittadina con l’impiego del personale del locale posto polfer.

Durante un controllo in via Fratini, la Polizia di Stato ha sorpreso un uomo che aveva appena ceduto tre bevande alcoliche ad altrettante ragazze di 15 anni.

Agli agenti l’uomo, di 42 anni, ha detto di aver acquistato gli alcolici in un locale per conto delle minori; è stato sanzionato per 160 euro per “aver ceduto bevande alcoliche per interposta persona a minore di anni 18”.