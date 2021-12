Terni, a fuoco un camper: muoiono cani da tartufo, altri tratti in salvo

TERNI – Un incendio è divampato oggi pomeriggio in via Murri. Per cause in corso d’accertamento le fiamme hanno avvolto un camper parcheggiato all’interno di un’autorimessa. Dal rogo si è levata una densa colonna di fumo visibile in diverse parti della città. I vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri, alla polizia e alla guardie zoofile, hanno tratto in salvo tre cani da tartufo rimasti bloccati all’interno della rimessa.

Altri cinque sono morti insieme a piccioni da allevamento. Una persona anziana rimasta lievemente intossicata è stata trasportata in ospedale