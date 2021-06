Terni, 21enne trovato morto in via Varese: indagini a tappeto

TERNI – Indagini a tappeto per chiarire la cause della morte del 21enne di origine marocchine trovato privo di vita ieri pomeriggio, in una palazzina in via Varese dove era domiciliato da qualche tempo.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici della vittima non appena questa a iniziato a sentirsi male. Sul luogo della tragedia la squadra volante della polizia, la mobile, la scientifica e il 118. Inutili i tentativi di rianimazione, per il 21enne non c’era già più nulla da fare. Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella della droga. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Elena Neri.